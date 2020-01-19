"السكينة اخترقت الجمجمة".. سائق يطعن حماته في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"بين إيدين ربنا.. ادعوا لها" بهذه الكلمات استقبل أفراد أسرة سيدة حديث الطبيب المعالج عن سوء حالتها بعدما سدد لها زوج ابنتها طعنة نافذة بالرأس إثر خلافات أسرية.

البداية تعود إلى تلقي الرائد خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية إشارة من مستشفى الهرم بوصول 4 حالات من أسرة واحدة، إحداها غير مستقرة.

تحريات الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث الطالبية، توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين سائق عشريني وزوجته لدى تمسكها بالإقامة بمنزل عائلتها، وسط إصرار والديها على مكوث الزوجين رفقتهما.

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تطورت المشادة إلى مشاجرة، استل على إثرها السائق سكينا ومقصا حديديا، واعتدى على الأم بمنطقة الرأس حتى أن السكين اخترقت الجمجمة، ثم سدد طعنات سريعة أصابت زوجته ووالدها وشقيقها، ولاذ بالهرب.

مصدر طبي بمستشفى الهرم أفاد بأن حالة الأم خطيرة للغاية، وتخضع لعلاج مكثف بغرفة العناية المركزة، لافتا إلى استقرار حالة زوجها إثر إصابته بطعنة في المعدة، في الوقت الذي غادرت زوجة المتهم وشقيقها "مصاب بطعنة في الرقبة" المستشفى بعد تماثلهما للشفاء.

وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم بقيادة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبمشاركة الرائد أحمد عصام ومعاونيه النقيب محمد أشرف والنقيب حسام أبو ضيف، وأرشد عن أداتي الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.