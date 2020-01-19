تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بحرق كنيسة "كفر حكيم" لـ2 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة، لجلسة 2 فبراير؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كلا من المستشار رأفت زكي، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدي عبدالتواب.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم: "عبد الرؤوف. ن"، "سعيد. ي"، "حسام. ا"، "شريف. س"، "ياسر. س"، "طارق. إ".

كانت النيابة وجهت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.