4 مصابين في مشاجرة بالسلاح الأبيض بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بمنطقة كرداسة. تلقى مدير قطاع شمال أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بدائرة مركز كرداسة. تحريات الأولية أفادت بوقوع مشاجرة بين طرفين، استخدمت فيها أسلحة بيضاء؛ بسبب تجدد خلافات سابقة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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