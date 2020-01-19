ضبط 1000 قضية تهرب ضريبي بـ 2 مليار جنيه.. جهود الداخلية في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و"السحر والجمال" بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية"، عن ضبط 41 متهما بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض، و6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2705 أحكام قضائية، وضبط 412 قضية متنوعة أخرى.

كما جرى ضبط 728 قطعة سلاح ناري غير مرخص، وورشتي لتصنيع السلاح، فضلًا عن تنفيذ 452 ألفًا و828 حكمًا قضائيًا، إلى جانب ضبط 7 تشكيلات عصابية، وضبط 176 قضية أحداث، وإعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما.

وكشفت قوات الأمن غموض 51 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وضبط مرتكبيها بإجمالي 68 متهماً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ضُبط 237 ألفا و999 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 5 آلاف و859 قضية تموينية متنوعة، وضبط 51 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 176 أسطوانة بوتاجاز بقيمة غاز مدعم 23 ألفا و760 جنيها، وضبط 8 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 70 ألفا و120 لترا.

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كما جرى ضبط 5 آلاف و800 قضية سلع غذائية وتموينية فاسدة، و76 ألفا و198 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة 53 مليونا و792 ألفا و855 جنيها.

وضبط 1166 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة بلغت 2 مليار و27 مليونًا و145 ألفًا و669 جنيهًا، إلى جانب ضبط 816 قضية متنوعة، و113 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، و248 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

وضبط 822 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 872 متهما، وفي مجال أمن الموانئ، ضبط 29 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، وكذا 109 قضايا متنوعة.

وفي مجال الأمن السياحي، ضبط 2878 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – تهريب الآثار والإتجار بها – قضايا ومخالفات شركات سياحية).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.