الأم بين الحياة والموت.. جريمة أسرية في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في واقعة اتهام سائق بالشروع في قتل زوجته ووالديها وشقيقها بمنطقة الطالبية، إذ اعتدى عليهم بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من مستشفى الهرم بوصول 4 مصابين من أسرة واحدة.

كشفت تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أن مشادة كلامية وقعت بين سائق في العقد الثالث من العمر ووالدي زوجته؛ بسبب تمسكهم بحضوره للإقامة وزوجته رفقتهما، تطورت المشادة إلى مشاجرة.

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حسب التحريات الأولية وأقوال الجيران، اعتدى السائق على زوجته ووالديها وشقيقها بسلاح أبيض، وفر هاربا، بينما هرع الأهالي لنقل الأسرة إلى المستشفى.

في أقل من ساعة، تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة معللا السبب "مش عايزة تعيش معايا في بيتي".

بسؤال مصدر أمني وآخر طبي عن حالة المصابين، أكدا استقرار الحالة الصحية لهم باستثناء الأم حالتها خطرة إثر تلقيها طعنة بالرأس.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.