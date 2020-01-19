المجلس القومي ينظم ورشة لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

افتتحت ماري لويس بشارة، عضوة المجلس القومي للمرأة، الأحد، ورشة عمل "صاحبات الأعمال"، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة "BOLD" للتدريب والاستشارات في مجال ريادة الأعمال لمدة يومين من 19-20 يناير 2020.

ورحبت ماري لويس بالمشاركات في ورشة العمل، مشيرًا إلى أن المجلس يدعم ريادة الأعمال للمرأة، ويعمل على مساعدة السيدات بالبدء في عملهن الخاص وهو يعد جزء أساسي من اهتمامات المجلس.

واستعرضت ماري لويس، للمتدربات دور المجلس القومي للمرأة ولجانه وفروعه بالمحافظات وجهوده في تمكين المرأة بشكل عام واقتصادياً بشكل خاص، مؤكدةً أن السعي نحو تحقيق الأهداف والأحلام يساعد في إحداث تغيير بالمجتمع إلى الأفضل، معربةً عن سعادتها بالحماس والشغف الذي لمسته من المتدربات وسعيهن إنشاء عملهن الخاص بهن أو تطويره بما يتناسب مع إحتياجات المجتمع الحالية والتقدم المحرز فيه.

وأعربت نيفين الجندي، إحدى مؤسسي "bold" للاستشارات والتدريب على ريادة الأعمال عن سعادتها بأن تكون bold جزء من حلم المتدربات في إنشاء مشروع جديدة خاص بهن، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي لا يرتكز فقط حول كيفية البدء في مشروع أو الانتقال بمشروعاتهن القائمة بالفعل إلى مرحلة جديدة، ولكن أيضًا القدرة على التعرف على طموحهن وما الذي عليهن القيام به لإنشاء مشروع بطريقة تفكير ممهنجة تسهل عليهم الوصول لهدفهن المنشود.

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ودعت ليلى صدقي، إحدى مؤسسي bold، المتدربات أن يركزن على التغيير الذي سيحدث داخلهن وعلى المحيطين بهن خلال مشوارهن نحو تحقيق هذا الحلم ، مشيرا أن هذه فرصة لهن للإنطلاق والبدء بداية جديدة وأن يكون لهن مستقبل أفضل.

وأشارت "صدقي"، إلى أنه من المؤكد تعرضهن لصعوبات وعقبات وتحديات كثيرة خلال طريقهن ولكن نجاحهن في تخطى هذه الصعوبات والتحديات هو الذى سيقودهن لتحقيق حلمهن.

يذكر أن اليوم الأول شمل التعرف على التحديات والصعوبات التي تقف عقبة في طريق المتدربات، وكيفية مواجهتها عن طريق التخطيط الاستراتيجي لريادة الأعمال، وتم مساعدتهن في عرض أفكارهن الخاصة بالمشاريع التي يرغبن فيها وكل العناصر المرتبطة بالمشروع الخاص بهن ، وكيفية التعرف على احتياجات العملاء وفقاً لاختلافاته.​

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