وزير الأوقاف: عقوبة استخدام مواقع التواصل في الإساءة تتسق مع الآداب العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حكم الإدارية العليا الصادر بشأن عقوبة من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومي للبلاد أو الأمن العام، أو النيل من سمعة الناس أو التطاول عليهم، يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها، وصيانة الأعراض وحمايتها.
وأضاف في بيان له الأحد، أن وزارة الأوقاف أكدت ذلك في خطبة الجمعة الماضية عن الآداب العامة، بما يتسق مع حماية المجتمع وحماية الأوطان التي هي من صميم مقاصد الأديان، ويسهم في القضاء على الفحش والبذاءة وسيء الأخلاق، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ".
وتابع: "ديننا دين الأخلاق السامية والقيم النبيلة الراقية، وإن الله (عز وجل) ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهو ما يقتضي منا جميعًا العمل الجاد والمشترك لترسيخ كل المعاني النبيلة، والأخذ على يد من يعبثون بأمن المجتمع ويخرجون على قيمه وقوانينه ونظامه العام، العلماء بالحكمة والموعظة الحسنة، والقانون بالعقاب الرادع.
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