أبو شقة: نطالب بـ75% للقائمة المغلقة و25% فردي في الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رأي حزب الوفد في العملية الانتخابية في البرلمان، قائلًا إنه يجب أن تتكون من 75% قائمة مغلقة، و25% للفردي.

وأكمل خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "mbc" مصر، مساء اليوم الأحد: "بالنسبة لمجلس الشيوخ الذي يبلغ عدد أعضائه 300 عضو، يتم تعيين ثلثه من خلال الرئيس، فرؤية حزب الوفد في الثلثين الباقيين يكون أيضًا بالقائمة المغلقة".

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واستبعد "أبو شقة" أن يمثل النظام الانتخابي بهذا الشكل، عبئًا على المرشحين، موضحًا أن العملية سيحكمها إجراءات بنصوص قانونية ودراسات واعية ومتأنية من فنيين ومتخصصين في التشريعات القانونية.

وقال إن حزب الوفد له تاريخ سياسي يمتد لأكثر من 100 عام حيث يمثل الليبرالية، داعيًا إلى تشكيل تكتلات سياسية وأحزاب سياسية قوية يكون بينها تنافس، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن يمثل تيار الوسط.

وأشار إلى أن حزب الوفد كان له فضل كبير في الاستفتاء على الدستور الأخير، وكان له دور فعّال في الإعلام ومن خلال اللقاءات والندوات والاجتماعات في الشارع السياسي.​