أبو شقة: دمج الأحزاب في كيان واحد مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن فكرة دمج الأحزاب السياسية في كيان واحد أمر مستحيل ومستيعد، موضحًا أن معنى الدمج في هذه الحالة هو تخلي الحزب عن هويته وشخصيته ويذوب في حزب آخر.

وتابع خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "mbc" مصر، مساء اليوم الأحد: "أن أمر الدمج على أي حزب مهما كان معتقده من الزاوية النفسية والواقعية مستحيلة"، لافتًا إلى أن الحل يكمن في تشكيل ائتلافات وتكتلات بين الأحزاب التي تتوافق في الفكر السياسي بحيث تكون الأحزاب الليبرالية مع بعضها، وكذلك الأمر في أحزب اليسار والوسط.

وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر يوجد بها أحزاب كثيرة وطنية ومخلصة غير حزبي الوفد ومستقبل وطن، ولها نوابها المخلصين في البرلمان، الذين هدفهم بناء مصر على أسس سليمة وإنقاذ مصر من فترة الركود التي أصابتها.​