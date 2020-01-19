هاني عازر في أول لقاءات سفراء معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، في أولى اللقاءات الفكرية لسفراء المعرض، المهندس هاني عازر، الخبير العالمي في الإنشاء، يوم الخميس 23 يناير في الخامسة مساء بالقاعة الرئيسية ببلازا 1، وتديرها الإعلامية منة الشرقاوي.

وينعقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 22 يناير الجاري، حتى 4 فبراير المقبل، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، وتحلّ دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر جمال حمدان شخصية المعرض، بمشاركة 900 دار نشر من 38 دولة.

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