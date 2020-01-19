رئيس مطار مرسى علم: استقبلنا مليوني راكب في 2019.. ووفرنا 134 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال اللواء هاني عقاب رئيس شركة "إيماك" المشغل لمطار مرسى علم، إن المطار يوفر 134 مليون جنيه دخلًا سنويًا للدولة، حسب آخر الإحصاءات المتعلقة بذلك، وأنه بالرغم من تراجع حركة السياحة بعد عام 2016، في أعقاب تحطم الطائرة الروسية في شرم الشيخ، إلا أن عام 2019 شهد انتعاشًا كبيرًا واستقبل المطار مليوني راكب.

وأضاف عقاب، خلال زيارة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي للمطار، أن "مرسى علم" يعمل بنظام "BOT" منذ افتتاحه.

وأضاف، أنه منذ بدء العمل في المطار 2001، تم توسعته وتجهيزه على أعلى مستوى، حتى وصلت حاليًا إلى 600 راكب في الساعة، وأضيفت إليه 5 مواقف تحميل، لافتًا إلى أن هناك 49 شركة طيران تحمل جنسيات مختلفة تعمل في المطار الذي يشهد حركة سياحية كبيرة، تمثل الجنسية الألمانية 31% منها، والإيطالية 22% تليها التشيكية والبولندية والهولندية.

وكشف عقاب، عن حصول المطار على شهادة "الأيزو" كأول مطار في مصر، وأن الشركة المشغلة لـ"مرسى علم" تسعى لإنشاء كباري تحميل جديدة وتوسعة الممرات وتحديث الأجهزة بالمطار.