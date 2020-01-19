رئيس الوزراء يلتقي مدير مكتب مصر التابع لبرنامج الغذاء العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:​

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر التابع لبرنامج الغذاء العالمي، وحضر اللقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي أشاد ببرامج التعاون القائمة مع مصر، مُشيرًا إلى أن أحد هذه البرامج والمتعلق بمساعدة النساء في صعيد مصر، حصل على المركز الأول على مستوى برامج المنظمة حول العالم، كما حصل مكتب القاهرة على المركز الأول فيما يخص برامج التنمية في العالم.

وأضاف أن مكتب القاهرة يسعى خلال الفترة المقبلة، إلى العمل من أجل تنفيذ بعض البرامج ومجالات التعاون الواعدة، ويأتي في مقدمتها المجالات الأربعة التي تم الاتفاق عليها خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وهي مجالات توظيف الشباب، وتمكين المرأة، ومساعدة الأسر الفقيرة، ومشاركة الخبرات مع الدول الأفريقية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هايلي أكد أن برنامج الغذاء العالمي مهتم أيضًا بعدة مشروعات أخرى في مصر، ومنها إقامة مركز لوجيستي لبرنامج الغذاء العالمي في القاهرة لخدمة قارة أفريقيا، لا سيما وأن المراكز اللوجستية التي تخدم دول أفريقيا تتواجد خارج القارة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشاركة الخبرات والاستفادة من المعرفة والخبرة التراكمية لدى مصر، فضلًا عن توسيع نطاق برنامج التنمية الذى يشرف عليه برنامج الغذاء العالمي ويغطي 50 قرية حاليًا، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة عدد هذه القرى إلى 500 خلال الفترة المقبلة، ولذلك سيتم عقد ورشة عمل تحت رعاية وزارة الزراعة في فبراير لبحث وسائل وآليات زيادة عدد القرى المستفيدة لنصل للعدد المستهدف زيادته.

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واختتم هايلي حديثه بالإشارة إلى اهتمام برنامج الغذاء العالمي، بالمساهمة في برامج التغذية المدرسية التي تنفذها الحكومة المصرية.

ورحب الدكتور مدبولي بمجالات التعاون التي ذكرها الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي، مُؤكدًا أن جميع تلك المجالات تحظى باهتمام الحكومة، لا سيما ما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية الذي تسعى الحكومة لزيادة نطاقه، ومضاعفة عدد أيامه، من أجل تقديم وجبة مدرسية صحية وآمنة لأبنائنا في المدارس.

كما أثنى رئيس الوزراء على برامج مساعدة المرأة والأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز برامج التعاون مع الدول الأفريقية، ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، لا سيما إذا ما تم إقامة مركز لوجيستي للبرنامج في القاهرة.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة متابعة وزارات الخارجية والزراعة والتعاون الدولي، والتنسيق مع مكتب برنامج الغذاء العالمي فيما يخص تنفيذ البرامج والمشروعات سالفة الذكر.