أخبار مصر | المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم حملة إعلانية مجانية لدعم التليفزيون المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم حملة إعلانية مجانية لدعم التليفزيون المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأنه من منطلق إيمان الشركة بأهمية التليفزيون المصري والدور الوطني الذي يقوم به في الإعلام الرسمي للدولة فقد قررت إدارة الشركة تدشين حملة إعلانية مجانية على مختلف قنواتها لدعم كيان مهم من كيانات الإعلام المصري نعتز به جميعا من أجل أن يستعيد دوره في مقدمة الإعلام المصري والعربي.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المتحدة للخدمات الاعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذي يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية في ماسبيرو.

ومن المنتظر خلال أيام أن تظهر ملامح التطوير على الشاشات في الشكل والمضمون وسيعلن عن ذلك تباعا.