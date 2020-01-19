أخبار مصر | رئيس "الوفد": دمج الأحزاب في كيان واحد أمر مستحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الوفد": دمج الأحزاب في كيان واحد أمر مستحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن فكرة دمج الأحزاب السياسية في كيان واحد أمر مستحيل ومستيعد، موضحًا أن معنى الدمج في هذه الحالة هو تخلي الحزب عن هويته وشخصيته ويذوب في حزب آخر.

وتابع خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "mbc" مصر، مساء اليوم الأحد: "أن أمر الدمج على أي حزب مهما كان معتقده من الزاوية النفسية والواقعية مستحيلة، لافتًا إلى أن الحل يكمن في تشكيل ائتلافات وتكتلات بين الأحزاب التي تتوافق في الفكر السياسي بحيث تكون الأحزاب الليبرالية مع بعضها وكذالك الأمر في أحزب اليسار والوسط.

وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر يوجد بها أحزاب كثيرة وطنية ومخلصة غير حزبي الوفد ومستقبل وطن ولها نوابها المخلصين في البرلمان هدفها بناء مصر على أسس سليمة وإنقاذ مصر من فترة الركود التي أصابتها.