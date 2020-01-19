أخبار مصر | أبو شقة: نطالب بـ 75% للقائمة المغلقة و25% فردي بالانتخابات البرلمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو شقة: نطالب بـ 75% للقائمة المغلقة و25% فردي بالانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رأي حزب الوفد في طريقة العملية الانتخابية في البرلمان، قائلًا إنه يجب أن تتكون من 75% قائمة مغلقة بحيث أن ينجح جميع أعضائها أو يرسبون و25% فردي.

وأكمل خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "mbc" مصر، مساء اليوم الأحد: "بالنسبة لمجلس الشيوخ الذي يبلغ عدد أعضائه 300 عضويتم تعيين ثلثه من خلال الرئيس، فرؤية حزب الوفد في الثلثين الباقيين يكون أيضًا بالقائمة المغلقة.



واستبعد "أبو شقة" أن يكون النظام الانتخابي بهذا الشكل يشكل عبئ على المرشحين، موضحًا أن العملية سيحكمها إجراءات بنصوص قانونية ودراسات واعية ومتأنية من فنيين ومتخصصين في التشريعات القانونية.