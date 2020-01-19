أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد تجهيز مستشفى الأقصر الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد تجهيز مستشفى الأقصر الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتجهيزات الجارية بمستشفى الأقصر الدولي، اليوم الأحد، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال بالمستشفي، ووجهت الشكر للشركات المنفذة، كما راجعت الرسومات الهندسية للمستشفي، مشددة على ضرورة اتباع كافة معايير الجودة الإنشائية للمبنى، كما وجهت بسرعة توفير القوى البشرية للمستشفى.

وأشار إلى أن مستشفى الأقصر الدولي هو أحد مستشفيات تقديم الخدمة الطبية من المستوى الثالث، حيث يخدم المستشفى حوالي 248 ألف مواطن، ويضم أقسام باطنة، أطفال، جراحات (عامة - عظام – مسالك- عظام الأطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقري - مخ وأعصاب)، وطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسية وعصبية، وطب الأورام، وأوعيه دموية، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمي وكبد، وصحة المرأة، وجراحة أورام، وأورام أطفال، وأمراض الدم، وروماتيزم وتأهيل، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، وعلاج كيماوي.

وأضاف أن سعة المستشفى 365 سريرًا، ويضم 24 عيادة خارجية، و8 غرف عمليات وغرفتي عمليات صغرى، و4 وحدات للمناظير، وقسم للأشعة يضم (رنين -مقطعية - سونار - دوبلار - إيكو - سينية - متنقلة - ماموجرام. C-ARM) وذلك بالإضافة إلى 7 معامل للتحاليل، و43 عناية مركزة، و22 حضانة، و36 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تخزيني، و6 صيدليات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.