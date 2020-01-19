أخبار مصر | "المحامين" تقدم أوراق اعتمادها للاتحاد المصري للشطرنج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تقدم أوراق اعتمادها للاتحاد المصري للشطرنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت نقابة المحامين، أمس، أوراق اعتماد نادي المحامين الرياضي للاتحاد المصري للشطرنج، لاعتماد المشاركة.

وأكد إسلام عليوة، عضو مجلس إدارة نادي المحامين الرياضي، بأن النادي أصبح له صوت باللجنة الأوليمبية والجمعية العمومية للاتحاد.

وأكد عليوة، أنه يجري في الوقت الحالي تقديم أوراق اعتماد النادي للاتحاد المصري لكرة القدم والكاراتيه.

تجدر الإشارة إلى النقابة العامة للمحامين، حصلت أمس الأول، على موافقه مديريه الشباب والرياضة رسميا على انضمام نادي نقابة المحامين، للاتحاد المصري لكره القدم، والكاراتيه، والشطرنج، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.