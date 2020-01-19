أخبار مصر | أستاذ بقصر العيني: المريض النفسي شخص طبيعي.. والأدوية تمنع الانتكاسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ بقصر العيني: المريض النفسي شخص طبيعي.. والأدوية تمنع الانتكاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن فكرة الأدوية التي تستخدم في العلاجات النفسية هي أدوية تؤدي للانتحار هي فكرة خاطئة وشائعة عند بعض الناس، وترتبط بالوصمة عن المرض والعلاج النفسي كما أن النظرة السلبية عن طبيعة المرض والعلاج والأطباء والمستشفيات النفسية تربط الانتحار بالعلاج النفسي، موضحًا أن نسبة قليلة من المرضى النفسيين الذين يفكرون في الانتحار، كما أن الانتحار له أسباب أخرى غير الأمراض النفسية، ففي بعض الحالات له أسباب اجتماعية.
وعن طريقة التعامل مع المريض النفسي لعدم وصوله لمرحلة الانتحار قال خويلد: إن المريض النفسي مثل أي إنسان طبيعي ولكن على الأهل أن يكون لديهم دراية بالأعراض وعندما يلاحظون أنه يوجد اختلافًا في الحالة الطبيعية لابنائهم ينبغي أن يلجأوا للطبيب على الفور، كما يجب أيضا الحفاظ على جرعات العلاج لعدم حدوث تذبذب أو انتكاسة، إلى جانب تشجيع المريض للعلاج النفسي، موضحا: يجب التعامل مع المريض النفسي بطريقة طبيعية وعدم تذكيره كثيرا بمرضه، فهم يشعرون ويتأثرون ويتفاعلون مع البيئة المحيطة.