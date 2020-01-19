أخبار مصر | الوفد: حزب مستقبل وطن يمثل تيار الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: حزب مستقبل وطن يمثل تيار الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حزب الوفد له تاريخ سياسي يمتد لأكثر من 100 عام حيث يمثل الليبرالية، داعيًا إلى تشكيل تكتلات سياسية وأحزاب سياسية قوية يكون بينها تنافس، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن يمثل تيار الوسط.

وأشار خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "mbc" مصر، مساء اليوم الأحد، إلى أن حزب الوفد كان له فضل كبير في الاستفتاء على الدستور الأخير وكان له دور فعال في الإعلام ومن خلال اللقاءات والندوات والاجتماعات في الشارع السياسي.

وتابع "أبو شقة" أنه كان يحضر تلك الاجتماعات ويناقش تلك التعديلات، مضيفًا أن الحزب التزم بالطريق الديموقراطي لأننا أخذنا كل قواعد الحزب فجاءت النتيجة بـ93.5 % فكنا أمام الرأي والرأي الآخر.