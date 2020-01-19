أخبار مصر | تداول 553 شاحنة و45 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 553 شاحنة و45 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 553 شاحنة و45 سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة أربع سفن وهي الحرية، بوسيدون إكسبريس، الجونة تريدر، Cleio dilyo وعلى متنهم 204 شاحنة و4 سيارة بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهي الحرية 2، أمانة، بوسيدون إكسبريس، عزيز إكسبريس وعلى متنهم 236 شاحنة و36 سيارة.

وكما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 59 شاحنة و1 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 54 شاحنة و4 سيارة.