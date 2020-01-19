أخبار مصر | أبو شقة: الدولة العصرية لا تأتى إلا من خلال التنافس الحزبي القوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو شقة: الدولة العصرية لا تأتى إلا من خلال التنافس الحزبي القوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فند المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ما يثيره البعض من ضعف الحياة الحزبية في مصر، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح، فالديموقراطية الآن تعتبر من أسس ودعائم الدولة، وهذا ما يؤكده الرئيس السيسي لجعل مصر دولة عصرية حديثة".

وأكد خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "mbc" مصر، مساء اليوم الأحد، أن الدولة بمفهومها العصري أو الديموقراطي لا تتأتى إلا من خلال أحزاب حزبية قوية من خلال التنافس الحزبي، لافتًا إلى أن المادة الخامسة من الدستور المصري تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الفترة الحالية تشهد نشاطا حزبيا وسياسيا مكثفا، موضحا أنه كانت لديه دعوة في الفترة الحالية لتفعيل المادة الخامسة من الدستور بحيث نكون أمام تكتلات سياسية أو أمام ثلاثة أحزاب قوية.