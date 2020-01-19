أخبار مصر | عميد إعلام الأزهر يطالب بمعالجة شاملة لـ"الانتحار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد إعلام الأزهر يطالب بمعالجة شاملة لـ"الانتحار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن المنتحر قتل نفسه بغير وجه حق، وليس لديه يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى، وتعد مخالفة عظيمة للشرع، لأن المولى عز وجل أمرنا بالحفاظ على النفس، فعندما يهدر الإنسان دمه ويقتل نفسه تكون عقوبته عند الله كبيرة وعظيمة، لكن نتركه بين أيدي ربه لينصف بحاله.

وأضاف في تصريحاته إلى «الخليج 365»: "لا نأخذ الأمور بظواهرها لأن الحكم الشرعي واضح وصريح، لكن الأهم أننا ننظر في أبعاد القضية وظواهرها، خاصة عندما تتحول من حالات فردية إلى ظاهرة كما لاحظنا في الآونة الأخيرة، فلا بد أن المجتمع بكل طوائفه وطبقاته وعلمائه والمتخصصين من علم النفس والاجتماع ومعهم علماء الشرع، بالنظر في جذور هذه الظاهرة وأسبابها بكل شفافية ووضوح، لأن ظاهرة الانتحار المنتشرة في الفترة الأخيرة بين شباب جامعات متميزة ولهم شأن داخل المجتمع، والوقوف على من وراء انتحار هؤلاء الشباب، ومحاولة التغلب لأن الوضع أصبح خطير ويهدد المجتمع".