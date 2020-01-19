أخبار مصر | متحدث جامعة الأزهر: الإعلام ركيزة أساسية للتخلص من الانتحار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث جامعة الأزهر: الإعلام ركيزة أساسية للتخلص من الانتحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الإعلامي لجامعة الأزهر، إن هناك علماء لتوعية الشباب والأطفال من علماء الدين والاجتماع وعلم النفس، لأن الظاهرة بدأت تستفحل في الفترة الأخيرة.

وأوضح في تصريحاته إلى «الخليج 365»، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أشار في تصريحاته الأخيرة إلى الاهتمام بالعلاج النفسي للتخلص من انتشار ظاهرة الانتحار.

وأضاف، أن وسائل الإعلام في مصر ركيزة أساسية، من خلال التوعية للطلاب داخل المدارس والجامعات، لأن هناك بعض الأعمال الدرامية انتشرت في الفترة الأخيرة كانت تساعد في انتشار ظاهرة الانتحار، مشيرًا إلى التوعية تكون قوية جدًا وتركز على هذا الأمر.