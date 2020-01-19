أخبار مصر | "حقوق البرلمان" عن قرار النائب العام بإنشاء مكتب للطفل: انتصار كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقوق البرلمان" عن قرار النائب العام بإنشاء مكتب للطفل: انتصار كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية قلبية للنائب العام المستشار حمادة الصاوي على قراره بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام واصفا هذا القرار بأنه انتصار كبير للدستور والقانون ولحقوق الطفل المصري.

وأشاد "عابد" في بيان له أصدره اليوم بما جاء في هذا القرار من اختصاصات في مقدمتها اختصاص مكتب حماية الطفل بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها لوضع مقترحات حلها ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

وأعلن تأييده التام باختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم إضافة إلى اختصاص المكتب بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها لتحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

كما أشاد النائب علاء عابد بتأكيد قرار النائب العام على منح المكتب الحق في التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار على النص على دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام.

