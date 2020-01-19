أخبار مصر | مصر للطيران: إطلاق النسخة المطورة من برنامج المسافر الدائم

EGYPTAIR Plus اعتبارا من غد الاثنين.



وأطلقت الشركة مستوى جديد للعضوية وهو المستوى الإيليت (Elite) ليكون هو المرحلة التالية لترقية العضوية بعد المستوى الذهبي ويسبق الوصول إلى المستوى البلاتيني وبذلك تصل عدد المستويات الخاصة بالبرنامج إلى خمسة مستويات وهي (الأزرق والفضي والذهبي والإيليت والبلاتيني).



وكجزء من التطوير الذي قامت به الشركة على البرنامج، فقد حرصت الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية على إختيار تصميم جديد لبطاقات البرنامج بما يعكس التاريخ الفرعوني العريق، حيث يُجسد التصميم الجديد صورة الملكة إيزيس وهى الإله الأم للملك حورس شعار شركة مصر للطيران مما يعمل على ربط بطاقات البرنامج بالثقافة الفرعونية العريقة ويمنحها طابعًا مميزًا عن غيرها من شركات الطيران. وكجزء من التطوير الذي قامت به الشركة على البرنامج، فقد حرصت الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية على إختيار تصميم جديد لبطاقات البرنامج بما يعكس التاريخ الفرعوني العريق، حيث يُجسد التصميم الجديد صورة الملكة إيزيس وهى الإله الأم للملك حورس شعار شركة مصر للطيران مما يعمل على ربط بطاقات البرنامج بالثقافة الفرعونية العريقة ويمنحها طابعًا مميزًا عن غيرها من شركات الطيران. وأكدت مصر للطيران حرصها على تقديم العديد من المزايا المطورة لعملائها، وسعيها دائمًا لتحقيق متطلبات العملاء لجعل تجربة سفرهم أكثر تميزًا خاصة بعد الزيادة الكبيرة في عدد الأعضاء التي شهدها البرنامج خلال الفترة الماضية



وقالت الشركة: تتيح النسخة الجديدة من البرنامج العديد من المزايا الجديدة حيث يسمح للعملاء الذين حققوا 300،000 ميل من أميال السفر من تاريخ وصولهم إلى المستوى الذهبي بالإنتقال إلى مستوى العضوية الإيليت الجديد. كما يمنح هذا المستوى الحصول على نسبة أميال أضافية بنسبة "35 %" عند السفر على رحلات مصر للطيران مما يتيح للعملاء فرصة أكبر لإستبدال اميالهم بتذاكر سفر سواء على رحلات مصر للطيران أو على أي شركة من شركات تحالف ستار، كما تم استحداث مزايا جديدة والتى تتيح لأعضاء مستويي الايليت والبلاتيني إمكانية تحويل الأميال لأعضاء آخريين من إختيارهم وكذلك إمكانية شراء الأميال للإحتفاظ بالمستوى سواء الإيليت أو البلاتيني".

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وأضافت: جاء اختيار مميزات العضوية الجديدة أو شكل البطاقة بناءًا على دراسة لاحتياجات العملاء كما تم عرض التصميم الجديد على مجموعة من العملاء بالبرنامج بالصورة التي تعبر عن شخصية الشركة وفي نفس الوقت بما يتوافق مع أذواق السادة العملاء وتأتي هذه المزايا فى إطار حرص مصر للطيران على تطوير الخدمات المقدمة للركاب والتي تعد أحد الركائز الأساسية لعضويتها في تحالف ستار.



وأوضحت الشركة أـن المزايا الجديدة تسمح للأعضاء بمستويى الإيليت والبلاتيني التمتع بإمكانية شراء أميال للحفاظ على مستوى العضوية بالإضافة الى العديد من المميزات الأخرى على رحلات مصر للطيران أو الشركات الأعضاء بتحالف ستار مثل إمكانية دخول حاملي البطاقات الذهبية والإيليت والبلاتينية إلى أكثر من 1000 استراحة حول العالم وغيرها من المميزات".



من الجدير بالذكر أنه يمكن لعملاء مصر للطيران الانضمام إلى برنامج EGYPTAIR Plus عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.egyptairplus.com ويمكن للعملاء استلام البطاقات الجديدة عند موعد التجديد المقبل لبطاقاتهم وللاستفسار عن المميزات الجديدة للبرنامج، يُرجى التواصل مع 1717 من أي محمول أو الدخول على الموقع الإلكتروني egyptairplus.com.