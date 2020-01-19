أخبار مصر | سفير السعودية بالقاهرة: الأزهر منبر المنهج الوسطي في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير السعودية بالقاهرة: الأزهر منبر المنهج الوسطي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز العلاقات المشتركة.

وأعرب فضيلته عن تقديره لدور المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والمكانة التي تحتلها في نفوس المسلمين حول العالم، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكّد السفير السعودي أن الأزهر الشريف له دور بارز في نشر الخطاب الديني المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة، وله مكانة تاريخية كبيرة جعلته منارة للعلم ومنبرًا للمنهج الوسطي، مشيدًا بما يقدمه فضيلة الإمام الطيب من جهود حثيثة في خدمة قضايا الدين والعلم.