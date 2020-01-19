أخبار مصر | 'الصحفيين' تكشف سبب تأخر دليل مشروع العلاج للعام الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تكشف سبب تأخر دليل مشروع العلاج للعام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيينر إن كافة الإصلاحات الهيكلية والجذرية، السابق إعلانها بمشروع العلاج، مفعلة بنسبة ١٠٠٪؜، باستثناء ثمن كوبون العلاج؛ ولذلك كوّن قيمته الجديدة ستكون ملزمة للأطباء والعيادات الخاصة، وغيرها فور إرسال الدليل الجديد إليهم، بحد أقصى ٢٠ أيام من الآن.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن سبب تأخير دليل المشروع لعام 2020، إجراء تعديلات التي سبق إعلانها، تنقية التعاقدات التي ورثناها غير مفعلة، وتغطية الثغرات الجغرافية والتخصصية، متابعًا: "على سبيل المثال تم اليوم تفعيل تعاقد مستشفيات جامعة أسيوط، وجاري إبرام تعاقدات مع كافة الجامعات، وتم تفعيل كافة المستشفيات العسكرية بالمحافظات، ويجري إعداد قائمة بالتعاقدات الجديدة، وأيضًا بعدد من تم حذفهم مما كنتم تشكون من الذهاب إليهم لتصدمكم مفاجأة أنهم غير متعاقدين، بحجم شكواكم، بذل جهد الإصلاح، وإن غدًا لقريب، ١٠ أيام ويفعل الكوبون".