أخبار مصر | التعليم: لم نتلق شكاوى في امتحانات أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: لم نتلق شكاوى في امتحانات أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غرفة المتابعة المركزية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها لم تتلقَ أية شكاوى، تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا امتحان الفلسفة والمنطق (ورقيًا).

وبحسب الوزارة، فقد أدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الفلسفة والمنطق (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

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وتضمن امتحان الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي 20 سؤالاً جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان الفيزياء، الثلاثاء المقبل، في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير الجاري.