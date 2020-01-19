مصر | "مرتبة" تتسبب في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرتبة" تتسبب في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق داخل شقة سكنية في المطرية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، بسبب ماس كهربائي، نتج عنه اشتعال النيران في مرتبة بغرفة النوم.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق، داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.