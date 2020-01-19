مصر | تفاصيل جديدة في واقعة ضبط ربة منزل مع عشيقها بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة ضبط ربة منزل مع عشيقها بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث القاهرة عن تفاصيل القبض على أمين شرطة بالترحيلات وربة منزل لاتهامهما بارتكاب جريمة الزنا داخل شقة سكنية يمتلكها زوج السيدة بمنطقة مدينة الهدى بنطاق قسم المعصرة، وتبين أن أمين الشرطة على علاقة بربة المنزل منذ فترة طويلة، وكان يتردد عليها في شقتها، أثناء غياب زوجها.

وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة، وصل زوج العشيقة إلى شقته قبل ميعاده، ولدى دخوله إلى غرفة النوم تفاجأ بأمين الشرطة في أحضان زوجته، ما دفع العشيق إلى الهروب من زوج عشيقته.

تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، بقيام كبابجي بالتقدم ببلاغ ضد زوجته لضبطها مع عشيقها داخل شقته السكنية خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، حيث تم الإمساك بهما من قبل الأهالي.