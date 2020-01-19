مصر | تفاصيل جديدة في واقعة ضبط ربة منزل مع عشيقها بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة ضبط ربة منزل مع عشيقها بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة، وصل زوج العشيقة إلى شقته قبل ميعاده، ولدى دخوله إلى غرفة النوم تفاجأ بأمين الشرطة في أحضان زوجته، ما دفع العشيق إلى الهروب من زوج عشيقته.
تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، بقيام كبابجي بالتقدم ببلاغ ضد زوجته لضبطها مع عشيقها داخل شقته السكنية خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، حيث تم الإمساك بهما من قبل الأهالي.
على الفور انتقل الرائد كريم عبدالعاطي معاون قسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط سيدة وصديقها بعد قيام الأهالي بالإمساك بهما إلى قسم الشرطة.
وكشفت تحريات المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة بأن الزوج المبلغ ويدعى "أمير. س" 43 سنة، يعمل كبابجي ودائم السهر ليلا للعمل وأنه أثناء عودته فجأة للمنزل بعد شعوره بالإرهاق، وجد زوجته "شيماء. ع" 32 سنة، وصديقها "إبراهيم. م" بداخل غرفة نوم في أوضاع مخلة وتم ضبطه قبل الهرب بالاشتراك مع أهالي المنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.