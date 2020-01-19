مصر | "الأمن العام" يضبط طالبا قتل صديقه خلال اللهو في الشارع

وتلقى مركز بلبيس، إخطارًا من مستشفى الزقازيق بوصول طالب 15 سنة مقيم دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعي وكدمات بالرأس ادعاء تعد من آخرين.

وبالانتقال وسؤال شقيقه موظف 25 سنة مقيم بذات العنوان اتهم طالبا 15 سنة مقيم دائرة المركز بالتعدي على شقيقه بالضرب بعصا خشبية بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة حال لعبهما بالشارع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية أسفرت عن ضبط المتهم، بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لذات السبب وتم تحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.