مصر | "طعنات متفرقة".. التحقيق مع سائق حاول قتل زوجته وأفراد أسرتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنات متفرقة".. التحقيق مع سائق حاول قتل زوجته وأفراد أسرتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة شروع "سائق" في قتل زوجته ووالديها وشقيقها، إثر محاولته الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، فيما استعلمت عن حالتهم الصحية للاستماع لأقوالهم.

وأفاد مصدر بالنيابة، بأن سائقًا توجه لشقة والدي زوجته لإعادته لشقة الزوجية، إثر خلافات زوجية بينهما، ولكن والديها رفضا ذلك، وطلبا منه إقامتها معهم، ولكنه رفض السائق فنشب خلاف على إثره، حيث سدد طعنات لهم، فأصيب والد الزوجة وشقيقها بطعنة بالرقبة، فيما أصيبت والدتها بطعنة في المخ، بجانب طعنة تلقتها الزوجة بالصدر.

وتمكنت مباحث الجيزة، من القبض على سائق لاتهامه بالشروع في قتل زوجته ووالديها وشقيقها، خلال مشاجرة بينهما، حيث اعتدى عليهم بسلاح أبيض، لرفض الزوجة العودة إلى مسكن الزوجية.

وتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد إصابة 4 أشخاص بجروح طعنية، نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن سائق وراء الاعتداء على زوجته ووالديها، وشقيقها، نتيجة خلافات أسرية بينهما، ورفض الزوجة العودة لمسكن زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.