مصر | "طعنها في المخ".. تفاصيل ضرب شاب لزوجته وأسرتها بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنها في المخ".. تفاصيل ضرب شاب لزوجته وأسرتها بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل طعن ربة منزل وشقيقها ووالديهما، على يد زوج الأولى، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفض عودة زوجته معه إلى منزل الزوجية، إثر وجود خلافات بينهما، وتبين أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة عدا والدتهما حالتها الصحية حرجة لإصابتها بطعنة بـ"المخ".

وأقدم شاب على طعن زوجته وشقيقها ووالديها، لرفضها العودة إلى منزل الزوجية بمنطقة الطالبية غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بقيام شاب بطعن زوجته وأسرتها، بسلاح أبيض سكين إثر نشوب مشاجرة بينهم داخل منزل والديها بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية وبالفحص والمعاينة تبين قيام الأهالي بنقل المصابين إلى مستشفي الهرم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

