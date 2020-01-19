مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يشكر السيسي.. وتطورات بقضية شقيق بطرس غالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يشكر السيسي.. وتطورات بقضية شقيق بطرس غالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

قاض بمجلس الدولة: القرار الخاطئ يوقف تنفيذه القضاء وليس الأشخاص

أكد المستشار علي عبد الهادي، القاضي بمجلس الدولة، أن القرار الإداري من أهم الصور المثلى لممارسة الإدارة لسلطتها، ويرتبط بسيادة مبدأ المشروعية في الدولة التي لها الحق في إصدار تلك القرارت دون الرجوع للأشخاص الموقع عليهم القرارت.

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الاستماع لشهود الإثبات في اتهام شقيق بطرس غالي بتهريب الآثار

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمحكمة عابدين، إلى شهود الإثبات في محاكمة بطرس رءوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في قضية تهريب الآثار.

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وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للسيسي.. تعرف على السبب

سجَّل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال تواجده وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري بعابدين.

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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لنجل عم "قتيل العياط"

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى "صالح مسعد"، 28 عامًا، وإصابة نجل عمه، إثر إطلاق أعيرة نارية صوبهم، على يد مجهولين لسرقه السيارة بالإكراه، فيما استعلمت عن الحالة الصحية له، تمهيدًا لاستماع أقواله، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

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تأجيل دعوى غلق "صيدليات رشدي" لمخالفتها لقاون مزاولة المهنة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية لجلسة 16 فبراير المقبل.

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عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 2 فبراير المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

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الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة بالجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

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"13 كيلو حشيش وهيروين".. كواليس مداهمة أوكار الكيف بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل سقوط 4 من العناصر الإجرامية بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم 3،500 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وأكثر من 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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