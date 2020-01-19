مصر | النيابة تستدعي شقيق مسنة عثر عليها مقتولة داخل مزرعتها بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي شقيق مسنة عثر عليها مقتولة داخل مزرعتها بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، باستدعاء عامل في واقعة وفاة شقيقته عثر عليها مقتولة داخل مزرعة مواشي ملكها، واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.

وكانت النيابة في وقت سابق أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة، لضبط الجاني.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم مفاده، اكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل مزرعة مواشي يملكونها، وسرقة عدد من المواشي.

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وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "و.ف"، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.



وبسؤال شقيقها أفاد بأن شقيقته تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.



وتشير التحريات الأولية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة لصوص مواشي، وأن الجريمة بدافع السرقة.



وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.