مصر | حبس عاطل لاتجاره في الحشيش بالقاهرة 4 أيام

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قررت نيابة الشروق، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.

وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "م.ح"، 31 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، ومتخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.