شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعيّن «إسماعيل رضوان» مديرًا للزراعة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين المهندس إسماعيل عبدالبديع رضوان، في وظيفة مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، بالمستوى الوظيفي العالية لمدة عام، بدلا من الدكتور مجد المرسي، مدير الزراعة الحالي.

وقال المهندس إسماعيل رضوان، في تصريحات صحفية، الأحد، إن مهمته الأولي بمحافظة الوادي الجديدة الإستفادة من الميزة النسبية للمحافظة في إنتاج الألبان لإنشاء مراكز تجميع ألبان، خاصة في ظل محدودية صناعات ألبان بالمحافظة إلا في حالات اجتهادات فردية من بعض الشباب ويباع اللبن للاستهلاك الشخصى في المحلات التجارية والسوبر ماركت بكميات محدودة.

وأضاف «رضوان»ـ أن الثروة الحيوانية بالمحافظة تتمثل في الابقار الخليط مثل «الفريزيان» و«البلدى»، مع البدء في تطبيق منظومة حصر الماشية لتحصينها ضد الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أن المحافظة تعاني من عدم وجود سجلات للثروة الحيوانية بسبب محدودية المزارع الكبيرة بإستثناء مزارع الشركة الوطنية ( الجيش ) وقطاع الانتاج في شرق العوينات حيث توجد مشروعات افراد اقل من 50 راس في المزرعة الواحدة، بينما أعداد الجاموس هي أعداد محدودة جدا لعدم ملائمة المناخ لتربية الجاموس الذي يحتاج إلى رطوبة عالية، بينما تعد محافظة الوادى الجديد من المناطق ذات الرطوبة التسبية المحدودة للغاية.