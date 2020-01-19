شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يوجّه كلمة شكر للرئيس السيسي في عيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رفقة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، الأحد، إلى القصر الجمهورى في عابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطار الإحتفال بعيد الشرطة. وجاء نص الكلمة: Advertisements «السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمشاعر تفيض بالفخر والإحترام والإعزاز يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق عبارات التهنئة والإمتنان بمناسبة الإحتفال بذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة 25 يناير 1952. لقد إستقر هذا اليوم في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزاً متجدداً لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء. الذين خاضوا ومازالوا أشرس المعارك في عزة وكبرياء. واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة وملحمة باهرة من العمل والعطاء. تتواصل مسيرة أجيال الشرطة في عطائها مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات. وكل عام وسيادتكم بخير»

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