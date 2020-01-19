شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «منتدى إحصاءات الهجرة» في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فاعليات النسخة الثانية من المنتدى الدولي لإحصاءات الهجرة في القاهرة، الأحد، وتنظمه منظمة الهجرة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تحت رعاية الحكومة المصرية، بمشاركة أكثر من 700 مشارك من 90 دولة، ومن المقرر أن تستمر أعماله على مدار 3 أيام.

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وقال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، الأحد، التي قدمها نيابة عنه السفير حمدي لوزا، مساعد الوزير للشؤون الأفريقية، إن «امتلاك البيانات والاعتماد عليها في وضع السياسات يعد ضمانة رئيسية لتعاون دولي سليم في إدارة وحوكمة الانتقال البشري، ولتعزيز مساهمة المهاجرين في التنمية على أساس يراعي حقوقهم ويحترم الأطر القانونية ويلبي احتياجات سوق العمل الدولية، إضافة لدعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الدافعة للهجرة كالنزاعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتراجع البيئي».

وقال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، أنطونيو فيتورينو، لـ«المصري اليوم»، إن «هناك تعاونا جيدا بين المنظمة والحكومة المصرية في مجالات عدة بهدف دعم دمج المهاجرين في المجتمع المصري، وهناك برنامج تعاون مشترك بين المنظمة وزارة القوة العاملة لتدريب المهاجرين والشباب على كيفية الحصول على وظائف، فضلا عن التعاون مع عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من المهاجرين في دعم دمج المهاجرين في المجتمع المصري والاستفادة منهم في الاقتصاد المصري».

فيما قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن «هذا المؤتمر يأتي في توقيت هام وله دلالته، وبيانات الهجرة تشكل شريحة أساسية من معلومات الموارد البشرية والقوى العاملة، فبيانات الهجرة من شأنها رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود، وكذلك وضع ضوابط للتنسيق بين الجهات المنتجة لبيانات الهجرة لتمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى».