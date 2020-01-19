شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: حريصون على سرعة الانتهاء من إجراءات تعيين قيادات الجامعات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة المشروعات القومية اجتماعها الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور محمد القوصي المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك بفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة رأس سدر.

رحب الوزير في بداية كلمته الحضور معبراً عن سعادته بإقامة اجتماع لجنة المشروعات القومية الدوري بفرع جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر، مشيراً إلى أن جامعة الملك سلمان تشمل ١٥ كلية وعدد 57 برنامجاً تعليمياً على مستوى الجامعة ككل، منهم 22 برنامج بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر.

وأكد عبدالغفار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية في مجال التعليم العالي، موجهاً الشكر لكل القائمين على مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان والتي تعد أحد صروح التعليم العالي في مصر، مؤكدًا على موعد تسليم الجامعة في 30 مارس المقبل استعدادًا لبدء الدراسة بها في العام الدراسي 2020 – 2021.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة على كافة المستويات من استكمال الإنشاءات وتجهيز المعامل والبنية التحتية وأعمال التأثيث، وإسناد هذا الملف للدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعتبر الوزير عام 2020 هو العام الذي سيظهر فيه ثمرة المجهود المبذول خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبدالغفار استعداده للقيام برحلة مرتقبة إلى الولايات المتحدة سيتم خلالها توقيع اتفاقيات شراكة بين جامعات أمريكية والجامعات الأهلية الجديدة.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكداً على دعم خطة الوزارة بالتوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات الفنية.

كما تطرق الوزير إلى حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من إجراءات تعيين قيادات الجامعات الجديدة بالجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والملك سلمان بأقصى سرعة.

ولفت الوزير إلى ضرورة التسويق الجيد لتلك المشروعات من خلال الإعلام والعلماء والمفكرين حتى يعلم المواطن المصري حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة على المسار التعليمي.

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وخلال الاجتماع استمع د. خالد عبدالغفار إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ بجامعات الملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين، ومعهد بحوث الإليكترونيات، ومدينة الفضاء المصرية، والجامعات التكنولوجية الخمس الجديدة ببرج العرب، و6 أكتوبر، وأسيوط، والأقصر، وشرق بورسعيد، موجهاً بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات في أقرب وقت ممكن.

ووجه الوزير بالانتهاء من كافة متطلبات الجامعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، وطبقاً لأعلى المواصفات الفنية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، تمهيدا لبدء الدراسة بهذه الجامعات بدءا من العام الدراسي القادم.

وقام عبدالغفار بتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بفرعها بمدينة رأس سدر والاطمئنان على سير العمل بها، مشيداً بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والانتهاء من المنشآت وفقاً للمواصفات المتفق عليها مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات، والتي تبرز حجم اهتمام الدولة بإتاحة التعليم في ربوع مصر.

وشملت الجولة تفقد الوزير مبنى كلية العلوم الإدارية، ومبنى إدارة الجامعة، ومركز الخدمات الطلابية.

وشدد الوزير خلال الجولة التفقدية على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وكافة العاملين بالجامعة حتى تؤدي الجامعة رسالتها بنجاح وتحقيق الهدف من إنشاءها في تخريج أجيال من الطلاب المتسلحين بالعلوم المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، والذي يضاهي في جودته مستويات التعليم العالمية ويجعل الخريج قادر على اقتحام سوق العمل بسهولة.

يذكر أن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالبا.

ويشمل فرع الجامعة بمدينة رأس سدر 4 كليات، هي (كلية الزراعات الخاصة، وكلية العلوم الإدارية، وكلية العلوم المجتمعية، وكلية الطب البيطري) بالإضافة إلى سكن للطلبة.

في حين يشمل فرع مدينة الطور 7 كليات، وهي (كلية الهندسة، والعلوم والمياه وعلوم البحار، والصناعة والتكنولوجيا، والطب، والصيدلة، والتمريض) بالإضافة إلى إدارة الجامعة، وسكن للطلبة، والملاعب، والمباني المساعدة.

بينما يشمل فرع مدينة شرم الشيخ ٤ كليات، وهي: (الألسن واللغات، والسياحة والفنادق، والعمارة، والفنون والتصميم) بالإضافة إلى سكن للطلبة.