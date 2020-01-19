شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل رئيس أساقفة كنيسة «يورك» البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، اللورد جون سينتامو، رئيس أساقفة كنيسة يورك بالمملكة المتحدة، يرافقه الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وقال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف سعى للتواصل مع كافة المؤسسات الدينية في الشرق والغرب بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة، لافتًا إلى أن الأزهر يعول على القيادات الدينية الكبرى في العالم لإصلاح الوضع الصعب الذي أفسدته الحروب والنزاعات.

من جانبه، أعرب رئيس أساقفة كنيسة يورك بالمملكة المتحدة، عن تقديره لرؤية شيخ الأزهر نحو إيجاد مسار وسطي يجمع أتباع الأديان السماوية تحت راية السلام الإنساني، مؤكدًا أن شيخ الأزهر تمكن من كسر حدة التوتر بين أتباع الأديان، وذلك من خلال ترسيخ الحوار المشترك مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم.