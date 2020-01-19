شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف عن حكم الإدارية العليا: الإساءة باستخدام مواقع التواصل يحمي الآداب العامة للمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حكم الإدارية العليا الصادر بشأن عقوبة من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومي للبلاد أو الأمن العام أو النيل من سمعة الناس أو التطاول عليهم، حكم يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها، وصيانة الأعراض وحمايتها، وهو ما أكدت عليه الوزارة في خطبة الجمعة الماضية عن الآداب العامة، كما يتسق مع حماية المجتمع وحماية الأوطان التي هي من صميم مقاصد الأديان، ويسهم في القضاء على الفحش والبذاءة وسيء الأخلاق، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ» .

وقال وزير الأوقاف إن ديننا دين الأخلاق السامية والقيم النبيلة الراقية، وإن الله (عز وجل) ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهو ما يقتضي منا جميعًا العمل الجاد والمشترك لترسيخ كل المعاني النبيلة، والأخذ على يد من يعبثون بأمن المجتمع ويخرجون على قيمه وقوانينه ونظامه العام، العلماء بالحكمة والموعظة الحسنة، والقانون بالعقاب الرادع.