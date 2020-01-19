شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: «مسيرة أجيال الشرطة تواصل عطائها مهما بلغت التحديات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، الأحد، عقب توجهه إلى القصر الجمهوري بعابدين، كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

وجاء نص الكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي: «الرئيس عبدالفتاح السيسى. رئيس جمهورية مصر العربية.. بمشاعر تفيض بالفخر والإحترام والإعزاز يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق عبارات التهنئة والإمتنان بمناسبة الإحتفال بذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة 25 يناير 1952.. لقد استقر هذا اليوم في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزاً متجدداً لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء.. الذين خاضوا ومازالوا أشرس المعارك في عزة وكبرياء.. واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة وملحمة باهرة من العمل والعطاء.. تتواصل مسيرة أجيال الشرطة في عطائها مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات. وكل عام وسيادتكم بخير».