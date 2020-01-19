شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل سباق «نصف ماراثون الأهرامات» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق منافسات سباق «نصف ماراثون الأهرامات»، 22 فبراير المقبل، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، لدعم وتنشيط السياحة المصرية والترويج لأهم المعالم السياحية المصرية مثل أهرامات الجيزة، بمشاركة نحو 5 آلاف متسابق من مختلف دول العالم.

وستعقد الشركة المنظمة للماراثون مؤتمراً صحفياً، الأربعاء المقبل، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمسابقة بحضور ممثلين من الوزارتين وعدد من الشخصيات العامة.

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وشارك بالماراثون العام الماضي 4000 متسابق من 75 دولة، وحضره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وسباق نصف ماراثون الأهرامات يعد سباقًا للعدو بين المشاركين من جميع الدول، وينقسم إلى 3 فئات، الأول لمسافة 6 كم والثاني لمسافة 10 كم والثالث لمسافة 21 كم «نصف ماراثون».

ويعد سباق نصف الماراثون أحد رياضات العدو بألعاب القوى، ولكنه غير مدرج في الألعاب الأولمبية وبطولة العالم لألعاب القوى، وحاليًا يتم تنظيم بطولة عالمية منفردة للعدو على الطرقات لمسافة 21 كم وليست ضمن المنافسات الأولمبية.