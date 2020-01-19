شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «أولى ثانوي» يؤدون امتحان مادة الفلسفة والمنطق «ورقيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، الأحد، امتحان مادة الفلسفة والمنطق «ورقيًا»، وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

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وتضمن امتحان الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، 20 سؤالاً جميعهم من نوعية «اختيار من متعدد»، وتم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفلسفة والمنطق (ورقيًا).

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الفيزياء، الثلاثاء، في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.