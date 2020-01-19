شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي سمنود وقيادات «الوفد» يطالبون بتحويل منزل مصطفى النحاس إلى متحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أهالى مدينة سمنود بمحافظة الغربية بقرار وزير الأوقاف بوقف عرض منزل الزعيم مصطفى النحاس للتأجير كقاعة أفراح أو كافتيريا، وأعربوا عن ارتياحهم وسعادتهم من هذا القرار.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت عن عرض منزل الزعيم مصطفى النحاس للإيجار عن طريق المزاد بعد استرداده من مجلس مدينة سمنود، وهو ما أثار ثورة غضب من أعضاء وقيادات حزب الوفد خاصة في محافظة الغربية.

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وكشف القيادى الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد سابقا محمد المسيرى، أن المنزل يصل تاريخه قرابة ٩٠ عاما، وهو وقف من أوقاف سيد بك عبدالعال الخيرية تؤول بعد رحيل الزعيم مصطفي باشا النحاس لصالح الأوقاف والعمل الخيرى، موضحا أنه أبلغ رئيس حزب الوفد وأنه تدخل فورا لمنع تاجير المنزل التاريخي.

وكشف أن قيادات الوفد والأهالى ونواب سمنود طالبوا وزير الأوقاف بسرعة التدخل لمنع هذا المزاد، بعد إخلاء المنزل من حوزة الإدارة المحلية، ولكن الوزارة أصرت في البداية على تأجير المنزل بمعرفتها لمن يدفع أكثر في مزاد علني.

وطالب بعض الأهالي استخدام المنزل التاريخي كمتحف لمقتنيات الزعيم الراحل أو حتى تحويله كقصر من قصور الثقافة لصالح وزارتى الأثار أو الثقافة، لأداء دور تنويري خاصة وأن سمنود لا يوجد بها قصر ثقافة واحد. يذكر أن المنزل قبل عام ١٩٥٢ ملتقي لأهالى سمنود مع النحاس وضيوف البلدة، للنقاش حول العديد من القضايا الوطنية والشعبية.

جدير بالذكر أن مصطفي باشا النحاس هو زعيم مصرى ووطني وليبرالي (١٨٧٩- ١٩٦٥) نفي مع أستاذه سعد باشا زغلول وأخرين عدة مرات خارج البلاد، بسبب موقفه المناهض للاحتلال، ترأس حزب الوفد قديما والحكومة المصرية، ووقع كرئيس للحكومة معاهدة ١٩٣٦ الشهيرة، وأعلن الكفاح ضد المحتل البريطانى في ١٩٥٠، وسجل عشرات المبادىء القانونية في قوانين كثيرة أهمها استقلال القضاء ومجلس الدولة وإلغاء القضاء المختلط، وغيرها من القوانين.