شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، الأحد، في مشيخة الأزهر، لبحث تعزيز العلاقات المشتركة.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لدور المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والمكانة التي تحتلها في نفوس المسلمين حول العالم، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية.

من جهته، أكّد السفير السعودي أن الأزهر الشريف له دور بارز في نشر الخطاب الديني المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة، وله مكانة تاريخية كبيرة جعلته منارة للعلم ومنبرًا للمنهج الوسطي، مشيدًا بما يقدمه فضيلة الإمام الطيب من جهود حثيثة في خدمة قضايا الدين والعلم.