شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أذربيجان: بلادنا تحتفل بالذكرى الـ 30 لمأساة «العاصمة باكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير أذربيجان في القاهرة، تورال رضاييف، إن العام الحالي يشهد إحياء الذكرى الثلاثين لمأساة باكو في عام 1990عندما اجتاح الجيش السوفيتي العاصمة باكو بالدبابات وقتل ما يزيد على 130 من المدنيين واصابة المئات من أبناء الشعب الأذربيجاني.

وأضاف: «في منتصف ليلة العشرين من شهر يناير 1990 كان هجوم القوات السوفيتية أمر غير مسبوق من حيث اعتدائه على مواطنين مسالمين غير مسلحين في أذربيجان السوفيتية، وقد شهدت الجمهوريات السوفيتية هجوما مماثلا لهذا الهجوم، بيد أنه لم يتخذ ذلك النطاق الذي اتخذه في حالة الهجوم على أذربيجان. ففي باكو؛ وبحجة إعادة النظام إلى المدينة؛ اقتحم الجيش السوفيتي المدينة لسحق حركة التحرر التي كانت تحظى بالتأييد والزخم».

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وتابع أنه قد تم تنفيذ العملية العسكرية التي أُطلق عليها «الضربة»، ضد الحركة المعادية للسوفييت، والمؤيدة للديمقراطية والتحرر في أذربيجان، وذلك بموجب حالة الطوارىء التي أعلنتها اللجنة التنفيذية الدائمة العليا لعموم الاتحاد السوفييتي ووقع عليها الرئيس جورباتشوف، وتم تطبيقها حصريا على جمهورية أذربيجان، دون ابلاغ المواطنين بها مما أدي إلى سقوط أكثر من مئة وسبع وثلاثين مواطنا، فضلا عن أكثر من 700 جريحا.

وقال السفير: «كانت ليلة دموية، اجتاحت القوات السوفيتية المدينة، فقتلت المدنيين ودمرت كل شيء في طريقها من أجل قمع رغبة وارادة الشعب في الاستقلال بعد أن انحازت القيادة السوفيتية للأرمن، وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا خلال تلك المجزرة 137 مواطنا من المدنيين و37 جنديا اضافة إلى جرح اكثر من 700 شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين الذين تصدوا للدبابات السوفيتية بصدورهم العارية».

وتابع: «خرجت باكو بأسرها لتشيّع شهدائها في تظاهرة مهيبة ضمت أكثر من مليون مواطن ،تحقق لاذربيجان الاستقلال والسيادة بفضل شهدائها الذين سطروا ملحمة وطنية خالدة».