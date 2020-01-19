شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارعي الحجاز وجسر السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير أعمال المشروعات، قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارعي الحجاز بمصر الجديدة وجسر السويس والمطرية في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

وأكد المحافظ بأن الاعمال بشارع الحجاز تمتد على مسافة أكثر من خمسة كيلو مترات وتتضمن أعمال توسعة للشارع مع تقليص الأرصفة والجزيرة الوسطى وتجميلها وتزويدها بأعمدة إنارة مزدوجة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70% وينتهي العمل به بنهاية الشهر القادم، وأصدر تعليماته بتكثيف أعمال الزراعة بأحواض الزهور المنشأة حديثاً مع تقليم الأشجار مع مراعاة تخصيص أماكن لعبور المشاة وتحدد بمطبات خفيفة وعمل تخطيط مروري وإشارات ضوئية.

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وخلال تفقده لأعمال التطوير بمحور جسر السويس والممتدة من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري بمسافة خمسة كيلو متر تقريبًا أكد على اختزال الجزيرة الوسطى والسماح باتساع الشوارع للمساهمة في تحقيق سيولة مرورية، وكذلك سرعة تحديد موقع آخر لنقل سيارات السرفيس من ميدان ألف مسكن ومنع تواجدها نهائيا بالميدان فور الانتهاء من تحديد الموقع وتجهيزه مشدداً على شركة المقاولات المسئولة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولاً بأول.

وخلال تفقده لحي المطرية، أصدر المحافظ تعليماته بالتشديد على إلتزام سيارات السرفيس بالمكان الجديد المخصص لها وعدم السماح بتواجدها بالميدان، كذلك إعداد دراسة مرورية لتطوير ورفع كفاءة شارع المطراوي والمؤدي إلى شجرة مريم في إطار جهود المحافظة لإعداد الأماكن المقدسة في رحلة السيدة العذراء بمصر.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال رفع السيارات المتروكة بالشوارع والتحفظ عليها بالتنسيق مع المرور، وكذلك رفع جميع السلاسل والأعمال الحديدية والبرودورات وخلافه مما يستخدمه البعص لتخصيص أماكن لإنتظار سياراتهم الخاصة بالشوارع.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بشارعي الحجاز بمصر الجديدة و جسر السويس و المطرية

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بشارعي الحجاز بمصر الجديدة و جسر السويس و المطرية

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بشارعي الحجاز بمصر الجديدة و جسر السويس و المطرية