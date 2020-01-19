شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر» يطالب بتحويل حمام موسى لمنتجع للسياحة العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح النائب أسامة شرشر، تدشين مبادرة رئاسية لتحويل «حمام موسى» لمنتجع للسياحة العلاجية، جاء ذلك على هامش لقائه باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

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وطالب «شرشر» المحافظ بضرورة تحقيق الحلم المستقبلى لأهالى مدينة الطور بجنوب سيناء للعمل على تطوير منطقة حمام موسى لتتحول إلى منتجع للسياحة العلاجية، على غرار منتجع هيفيز المجرى الذي يجذب 4 ملايين سائح سنويا في أوروبا، خصوصًا أن المنطقة أيضا تحظى ببعد ديني يمكنها من جذب ملايين السائحين سنويا.

أوضح «شرشر» أن هذا المشروع القومي الضخم لن يتم إلا بتدخل ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى مبادرة رئاسية وتكاتف كافة مؤسسات الدولة ورجال الأعمال لفتح سوق سياحى جديد في مصر.

وتابع: «لقد وعد اللواء خالد فودة في حضور هشام على رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء السابق، أنه سينقل هذه الرسالة إلى المسئولين، كما سيتم تطوير إذاعة جنوب سيناء التي تمثل بعدا للأمن القومي».